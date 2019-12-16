В ближайшие дни украинцев ждет «весенняя» погода

В ближайшие дни по Украине ожидается по-настоящему весеннее тепло. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что до конца рабочей недели по стране должно быть облачно, но сухо.

При этом ожидается существенное потепление. Температура воздуха днем будет подниматься до 9-15 градусов. Ночью может быть до плюс 2-5.

В Киеве будет тепло и сухо: днем до 7-9 тепла, а ночью до плюс 3-5.

Как писала «Фраза», синоптики предупредили украинцев о возвращении ледяных дождей.