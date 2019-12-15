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Главные новости за 14-15 декабря 2019 года

Главные новости за 14-15 декабря 2019 года

В полиции озвучили истинное число подозреваемых в убийстве Шеремета. В МВД Украины заявили, что в деле об убийстве известного тележурналиста Павла Шеремета фигурируют вовсе не пятеро подозреваемых, как заявлялось ранее. Точное число кровавых злоумышленников озвучил спикер ведомства Артем Шевченко.

Одну из подозреваемых в убийстве Шеремета решили отпустить домой. Печерский районный суд города Киева избрал весьма гуманную меру пресечения 26-летней Яне Дугарь, которая подозревается в причастности к убийству тележурналиста Павла Шеремета. Медсестру решили попросту отпустить домой.

Предполагаемых убийц Шеремета решено оставить под стражей. Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения для двух подозреваемых в убийстве тележурналиста Павла Шеремета. Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко решено содержать под стражей на протяжении двух месяцев.

В МВД рассказали, в какую сумму заказчик убийства оценил «голову» Соболева. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал сумму, которую снайперу Андрею Лавреге пообещали выплатить в случае успешного выполнения заказа по ликвидации депутата Киевоблсовета от БПП Вячеслава Соболева. Размер гонорара был озвучен в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

Депутата от «Слуги народа» поймали на интимной переписке. Во время утренней сессии Верховной Рады депутата от «Слуги народа» Галину Третьякову «спалили» на переписке сексуального характера. Народная избранница умудрилась опозориться во время обсуждения законопроекта об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

В Днепре Toyota и Mercedes устроили огненное ДТП. В Соборном районе Днепра произошло смертельное ДТП. Там возле Мерефово-Херсонского моста столкнулись Toyota и Mercedes, после чего одна из машин вспыхнула как спичка.

На Волыни депутат залез в дом соседей и изнасиловал девочку-подростка. В Волынской области произошло резонансное ЧП. Там депутат одного из местных советов изнасиловал 15-летнюю девочку.

В Крыму затонула подводная лодка. В аннексированном Крыму произошло резонансное ЧП. Там в Южной бухте Севастополя внезапно пошел ко дну док СПД-16 с подводной лодкой.

В Польше жестоко убили молодого украинца. В польском городе Лодзь произошел резонансный инцидент. Там в одном из хостелов «по пьяному делу» лишили жизни 24-летнего гражданина Украины.

Тэги: Киев, ДТП, суд, Украина, убийство, общество, авария, арест, мир, Днепр, Польша, регионы, Печерский районный суд Киева, Арсен Аваков, киллер, криминал, пьянство, Павел Шеремет, Вячеслав Соболев, новости Украины

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