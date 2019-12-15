На Тернопольщине из автобуса прямо на ходу выпали двое детей

В Збаражском районе Тернопольской области произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там неподалеку от села Базаринцы из движущегося автобуса «Эталон» выпали несовершеннолетние дети.

Как передает пресс-служба областной полиции, двое мальчиков 2003 и 206 годов рождения «покинули» автобус через заднюю дверь.

По словам свидетелей, в транспорте были свободные места, однако ребята стояли на лестнице у выхода и общались со своими друзьями.

В результате, во время резкого маневра один из них зацепил ручку от задней двери и она открылась.

К счастью, мальчики остались живы, отделавшись легкими телесными повреждениями.

Тем не менее, правоохранители уже открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины («нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами»). Злосчастный автобус направлен на штрафплощадку для проведения автотехнической экспертизы.

Как писала «Фраза», в Днепре из маршрутки на ходу выпал мужчина.

Ранее сообщалось, что под Одессой из маршрутки на ходу выпала женщина.