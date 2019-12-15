В МВД рассказали, в какую сумму заказчик убийства оценил «голову» Соболева

Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал сумму, которую горе-снайперу Андрею Лавреге пообещали выплатить в случае успешного выполнения заказа по ликвидации депутата Киевоблсовета от БПП Вячеслава Соболева. Как выяснили журналисты «Фразы», размер гонорара был озвучен в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

По словам Авакова, заказчики снабдили киллера информацией о передвижениях и месте проживания «клиента» и пообещали заплатить за его убийство 20 тыс долларов США.

«Это надо честно говорить, это правда», ‒ резюмировал министр.

Как писала «Фраза», 1 декабря, в центре Киева на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные злоумышленники обстреляли автомобиль Range Rover. В результате обстрела погиб ребенок, находившийся в машине.

Позже выяснилось, что целью киллера был депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, которого связывают с бизнесом на оккупированных территориях Донбасса, а крестной матерью убитого мальчика оказалась известная украинская певица Ирина Билык.

На следующий день министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемых. Тогда же СМИ сообщили, что речь идет о молодых людях, которые воевали в «Правом секторе» у комбата «Червня».

При этом в «Правом секторе» информацию о своей причастности опровергли и призвали не путать их с «Украинской добровольческой армией». По данным СМИ, одним из подозреваемых является кавалер ордена «За мужество» Андрей Лаврега.

Позднее СМИ сообщили, что следствию уже известно имя заказчика преступления и «вскоре его возьмут».