Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В МВД рассказали, в какую сумму заказчик убийства оценил «голову» Соболева

В МВД рассказали, в какую сумму заказчик убийства оценил «голову» Соболева

Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал сумму, которую горе-снайперу Андрею Лавреге пообещали выплатить в случае успешного выполнения заказа по ликвидации депутата Киевоблсовета от БПП Вячеслава Соболева. Как выяснили журналисты «Фразы», размер гонорара был озвучен в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

По словам Авакова, заказчики снабдили киллера информацией о передвижениях и месте проживания «клиента» и пообещали заплатить за его убийство 20 тыс долларов США.

«Это надо честно говорить, это правда», ‒ резюмировал министр.

Как писала «Фраза», 1 декабря, в центре Киева на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные злоумышленники обстреляли автомобиль Range Rover. В результате обстрела погиб ребенок, находившийся в машине.

Позже выяснилось, что целью киллера был депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, которого связывают с бизнесом на оккупированных территориях Донбасса, а крестной матерью убитого мальчика оказалась известная украинская певица Ирина Билык.

На следующий день министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемых. Тогда же СМИ сообщили, что речь идет о молодых людях, которые воевали в «Правом секторе» у комбата «Червня».

При этом в «Правом секторе» информацию о своей причастности опровергли и призвали не путать их с «Украинской добровольческой армией». По данным СМИ, одним из подозреваемых является кавалер ордена «За мужество» Андрей Лаврега.

Позднее СМИ сообщили, что следствию уже известно имя заказчика преступления и «вскоре его возьмут».

Тэги: Киев, убийство, общество, покушение, Арсен Аваков, киллер, криминал, депутат, Вячеслав Соболев, заказчик, новости Украины

Комментарии

Статьи

13.12.19 09:14

Украинский арсенал: самоходный противотанковый ракетный комплекс 9П149 «Штурм-С»

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
15.12.19 10:06

Кина в Украине не будет: электричество есть, но искусство давно кончилось

Автор: Егор Москвин

Дайджест

Соросенок Вятрович
14.12.19 10:10

Соросенок Вятрович

Автор: Соросята

Выбор редакции
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Подозреваемый в убийстве Шеремета ранее мог заниматься мародерством в зоне АТО, – соцсети
Подозреваемый в убийстве Шеремета ранее мог заниматься мародерством в зоне АТО, – соцсети
Убийство Павла Шеремета: названы имена пяти подозреваемых
Убийство Павла Шеремета: названы имена пяти подозреваемых
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
НБУ готовит украинские банки к курсу 40 грн за доллар?
НБУ готовит украинские банки к курсу 40 грн за доллар?
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 14-15 декабря 2019 года

Главные новости за 14-15 декабря 2019 года
15.12.19 19:02
242
Последние новости
15.12.19 19:02

Главные новости за 14-15 декабря 2019 года
15.12.19 18:18

На Тернопольщине из автобуса прямо на ходу выпали двое детей
15.12.19 17:06

В МВД рассказали, в какую сумму заказчик убийства оценил «голову» Соболева
15.12.19 15:27

В Днепре Toyota и Mercedes устроили огненное ДТП ‒ есть жертвы
15.12.19 13:43

«Секс на новом матрасе». Депутата от «Слуги народа» поймали на интимной переписке
15.12.19 12:03

В Крыму затонула подводная лодка
15.12.19 11:00

Замглавы СБУ Куць знает, кто на самом деле убил майдановцев Жизневского и Нигояна, - Шарий
Фото и Видео
В Днепре Toyota и Mercedes устроили огненное ДТП ‒ есть жертвы
В Днепре Toyota и Mercedes устроили огненное ДТП ‒ есть жертвы
В Днепре Toyota и Mercedes устроили огненное ДТП ‒ есть жертвы
В Днепре Toyota и Mercedes устроили огненное ДТП ‒ есть жертвы
«Секс на новом матрасе». Депутата от «Слуги народа» поймали на интимной переписке
«Секс на новом матрасе». Депутата от «Слуги народа» поймали на интимной переписке
Замглавы СБУ Куць знает, кто на самом деле убил майдановцев Жизневского и Нигояна, - Шарий
Замглавы СБУ Куць знает, кто на самом деле убил майдановцев Жизневского и Нигояна, - Шарий
Под Киевом иномарка на скорости разорвала пешехода
Под Киевом иномарка на скорости разорвала пешехода
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
На Закарпатье «евробляха» на скорости влетела в остановку – есть жертвы
На Закарпатье «евробляха» на скорости влетела в остановку – есть жертвы
В Киеве трагически погибла 30-летняя женщина – без матери остался маленький ребенок
В Киеве трагически погибла 30-летняя женщина – без матери остался маленький ребенок
Подозреваемый в убийстве Шеремета ранее мог заниматься мародерством в зоне АТО, – соцсети
Подозреваемый в убийстве Шеремета ранее мог заниматься мародерством в зоне АТО, – соцсети
В центре Киева горел ресторан
В центре Киева горел ресторан
Кортеж Зеленского в центре столицы возмутил киевлян
Кортеж Зеленского в центре столицы возмутил киевлян
fraza.ua
Новости блогосферы
14.12.19 19:34

Почему Порошенко, его фракция и его СМИ защищают предполагаемых убийц?
11.12.19 13:34

Как проконтролировать маленьких мерзавцев, которые захотят тайно говорить на русском?
27.11.19 17:16

Пан Юраш нагло лжет
26.11.19 23:54

Дети лейтенанта... «Небесной сотни»

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.