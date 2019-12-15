В Крыму затонула подводная лодка

В ночь с 14 на 15 декабря в аннексированном Крыму произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там в Южной бухте Севастополя затонул док СПД-16 с подводной лодкой.

Как передает ТАСС, на плавучем доке находилась давно списанная и выведенная из состава ЧФ РФ подлодка Б-380 (большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 641Б «Сом»).

По предварительным данным, затопление могло произойти по причине технического состояния дока, эксплуатация и ремонт которого были невозможны.

По словам источника издания, в настоящее время подлодка уже всплыла и находится на поверхности.

Сведений о пострадавших пока нет.

Как писала «Фраза», в США нашли подводную лодку, которая исчезла во время Второй мировой войны.

Ранее была найдена секретная подводная лодка Гитлера, на которой он якобы бежал в Южную Америку.