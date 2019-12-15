Сотрудники СБУ во времена Порошенко стерли видеозаписи с места убийства Шеремета, - Портнов

По делу Павла Шеремета сотрудники Департамента защиты национальной государственности (департамент Т СБУ) в период правления Василия Грицака изъяли сервера видеокамер в районе взрыва журналиста и позже вернули их владельцам уже полностью стёртыми, отформатированными, а в некоторых случаях и заменёнными на новые. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в своем Телеграм сообщил юрист Андрей Портнов.

Он также подтвердил слова депутата Кивы о том, что «следствие располагает доказательствами о сотрудничестве и официальной агентурной работе в департаменте Т СБУ трёх задержанных подозреваемых в убийстве журналиста».

«До сих пор абсолютное большинство причастных к этому функционеров СБУ продолжают работать в СБУ и сейчас», — добавил Портнов.

«Для того, чтобы разобраться, кто заказчик этого преступления, кроме той работы, которую ведёт полиция, необходимо провести еще и неотложные следственные действия в СБУ, изъять агентурные дела фигурантов и провести обыски в этом департаменте СБУ и у всех, кто отвечал за соприкосновение с расследованием этого преступления во времена Порошенко. Закон предусматривает, что это является подследственностью Государственного бюро расследований, в которое Генеральному прокурору давно бы пора направить часть этого эпизода, а не чесать себе хвост на пресс-конференциях», — написал юрист.

Ранее сообщалось, что трое из пяти подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета являются внештатными сотрудниками СБУ. Об этом заявил депутат от ОПЗЖ Илья Кива на Facebook.

Как писала «Фраза», тележурналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва в центре Киева. По данным МВД, его машина была взорвана самодельным взрывным устройством, возможно ‒ дистанционным.

Долгое время преступление считалось нераскрытым, пока в декабре 2019 года полиция не озвучила имена пяти подозреваемых в громком убийстве.