В Польше жестоко убили молодого украинца

В польском городе Лодзь произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там в одном из хостелов «по пьяному делу» лишили жизни 24-летнего гражданина Украины.

Как передает Onet.pl, молодой украинец распивал спиртные напитки со своим 42-летним соотечественником, как внезапно между ними возник словесный конфликт.

Сообщается, что ожесточенная дискуссия была прекращена самым радикальным способом ‒ мужчина схватил нож и пырнул своего младшего «товарища».

К сожалению, спасти парня не удалось ‒ он скончался, не приходя в сознание.

В настоящее время правоохранители высняют все обстоятельства случившегося. Подозреваемого задержали и уже предъявили обвинение в умышленном убийстве. За содеянное ему «светит» длительное тюремное заключение.

Как писала «Фраза», в Польше неизвестные заморозили азотом тела двух гастарбайтеров из Тернопольской области.

Ранее сообщалось, что в Польше напали с ножом на пьяного украинца.