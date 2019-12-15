Предполагаемых убийц Шеремета решено оставить под стражей

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения для двух подозреваемых в убийстве тележурналиста Павла Шеремета. Как выяснили журналисты «Фразы», Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко решено содержать под стражей на протяжении двух месяцев.

Следствие считает, что именно Кузьменко и Антоненко подложили взрывчатку под машину Шеремета, пишет Страна.

Ранее сообщалось, что Печерский суд Киева избрал весьма гуманную меру пресечения 26-летней Яне Дугарь, которая подозревается в причастности к убийству Шеремета: ее решили отпустить домой.

Как писала «Фраза», тележурналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва в центре Киева. По данным МВД, его машина была взорвана самодельным взрывным устройством, возможно ‒ дистанционным.

Долгое время преступление считалось нераскрытым, пока в декабре 2019 года полиция не озвучила имена пяти подозреваемых в громком убийстве.