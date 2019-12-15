Больше половины предполагаемых убийц Шеремета работали на СБУ, - Кива

Трое из пяти подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета являются внештатными сотрудниками СБУ. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил депутат от ОПЗЖ Илья Кива на Facebook.

«По моей пока не подтверждённой информации, трое фигурантов из пяти по делу об убийстве Павла Шеремета, являлись внештатными сотрудниками Службы безопасности Украины времён Петра Алексеевича Порошенко. И это не единственная практика использования волонтёров, добровольцев, активистов в качестве сакральных жертв, в качестве наёмных убийц...», — сообщил Кива, пишет Шарий.

Как писала «Фраза», тележурналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва в центре Киева. По данным МВД, его машина была взорвана самодельным взрывным устройством, возможно ‒ дистанционным.

Долгое время преступление считалось нераскрытым, пока в декабре 2019 года полиция не озвучила имена пяти подозреваемых в громком убийстве.