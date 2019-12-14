В издательстве Федорова вышла книга насыщенная сценами криминального характера и элементами тюремного быта

Издательство Печатный двор Олега Федорова выпустило книгу Тариэла Цхварадзе «До и после». Как выяснили журналисты «Фразы», книга вышла в серии [email protected]

В аннотации к книге говорится: «События, описанные в этой книге — путь реального человека из криминала в большую поэзию. Почти мгновенное, непостижимое превращение героя из криминального авторитета в популярного поэта не имеет прецедентов в современной литературе. Как будто Всевышний переключил тумблер в голове. Иначе, как Божьим промыслом, такое не назовёшь... Повествование охватывает период с 1957-го года по сегодняшний день. Много места уделено 90-м годам. Оно насыщено сценами криминального характера, элементами лагерного и тюремного быта и основано на реальных событиях. Автор не понаслышке знаком с этой жизнью, поэтому повесть максимально правдива. В ней есть и любовь, и юмор, и страдания и все революционные процессы периода „Перестройки“.».