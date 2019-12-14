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Одну из подозреваемых в убийстве Шеремета решили… отпустить домой

Одну из подозреваемых в убийстве Шеремета решили… отпустить домой

В пятницу, 13 декабря, Печерский районный суд города Киева избрал весьма гуманную меру пресечения 26-летней Яне Дугарь, которая подозревается в причастности к убийству тележурналиста Павла Шеремета. Как выяснили журналисты «Фразы», горе-медсестру решили попросту отпустить домой.

Как передает «Страна», по версии следствия, именно Дугарь «засветилась» на камерах уличного наблюдения, когда проводила разведку возле дома Шеремета накануне его гибели, после чего киллеры ‒ Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко ‒ подложили взрывчатку под авто журналиста.

Отмечается, что несмотря на тот факт, что за содеянное Дугарь «светит» от 10 до 15 лет лишения свободы (ч. 3 ст. 28 УК Украины), суд все же не стал отправлять ее «на нары», а определил меру пресечения в виде домашнего ареста.

В свою очередь, горе-киллеров Кузьменко и Антоненко суд решил «закрыть» в СИЗО на 2 месяца.

Как писала «Фраза», тележурналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва в центре Киева. По данным МВД, его машина была взорвана самодельным взрывным устройством, возможно ‒ дистанционным.

Долгое время преступление считалось нераскрытым, пока в декабре 2019 года полиция не озвучила имена пяти подозреваемых в громком убийстве.

Тэги: Киев, убийство, общество, Печерский районный суд Киева, криминал, домашний арест, Павел Шеремет, мера пресечения, новости Украины, Яна Дугарь

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