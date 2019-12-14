В полиции озвучили истинное число подозреваемых в убийстве Шеремета

В МВД Украины заявили, что в деле об убийстве известного тележурналиста Павла Шеремета фигурируют вовсе не пятеро подозреваемых, как заявлялось ранее. Как выяснили журналисты «Фразы», точное число кровавых злоумышленников озвучил спикер ведомства Артем Шевченко.

Как передает «Громадське», чиновник рассказал, что на данный момент подозрения по делу вручены троим лицам: Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко.

В то же время, ветераны АТО Инна и Владислав Грищенко (также известные по позывным «Пума» и «Буча» — ред.) проходят подозреваемыми по делу о покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области, а в деле Шеремета не имеют никакого процессуального статуса.

По словам Шевченко, в будущем горе-супруги могут стать подозреваемыми по этому делу, если на то будут веские основания.

«Они пока не стали подозреваемыми непосредственно по делу Шеремета, но их контакты, связи, разговоры и другие факты в совокупности всем нам говорят, что это те лица, которые очень интересуют следствие», — заявил спикер ведомства.

Как писала «Фраза», тележурналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва в центре Киева. По данным МВД, его машина была взорвана самодельным взрывным устройством, возможно ‒ дистанционным.

Долгое время преступление считалось нераскрытым, пока в декабре 2019 года полиция не озвучила имена пяти подозреваемых в громком убийстве.