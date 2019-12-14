Главный подозреваемый в убийстве Шеремета рассказал о своем еврействе

Рок-музыкант Андрей Антоненко, который фигурирует в деле об убийстве тележурналиста Павла Шеремета в качестве главного подозреваемого, рассказал о своих еврейских корнях. Как выяснили журналисты «Фразы», громкое заявление прозвучало во время судебного заседания по избранию подозреваемым меры пресечения.

Как передает «Страна», о своей национальности Арменко упомянул по причине несогласия с данными полиции, которая считает, что музыкант пошел на совершение резонансного преступления, «увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности».

По словам Антоненко, своей версией правоохранители нанесли оскорбление его близким, поскольку у него в роду были евреи.

«У меня дед еврей. Я сам наполовину еврей. Вы этим уже оскорбили мою семью», — заявил музыкант, добавив, что у него возникли вопросы и к доказательствам, которыми оперирует следствие.

«Любого человека с бородой вы можете обвинить. Я же с 2013 года ношу бороду. Но на видео у мужчины борода — эспаньолка. Тогда как у меня широкая борода. У человека на видео ровные уши, а я занимался борьбой, у меня сломаны уши. Также у меня все руки в татуировках...», — так прокомментировал Артеменко видеозапись с камеры уличного наблюдения, на которой он якобы «засветился».

В свою очередь, адвокат согласился с позицией своего подзащитного и подчеркнул, что доводы обвинения ему также кажутся неубедительными.

«Самое главное — мотив. Величие арийской расы и тому подобное? Извините, но это бред», — заявил защитник.

Как писала «Фраза», подозреваемый в убийстве Шеремета ранее мог заниматься мародерством в зоне АТО.

Также сообщалось, что поддержать предполагаемого убийцу Шеремета приехал лидер группы «Тартак».