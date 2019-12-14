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В Youtube озвучили пятерку самых популярных клипов десятилетия

В Youtube озвучили пятерку самых популярных клипов десятилетия

Крупнейший видеохостинг мира — Youtube — определил пятерку самых популярных музыкальных видео в период с 2010 по конец 2019 года. Как выяснили журналисты «Фразы», за десять лет топовые ролики набрали миллиарды просмотров и десятки миллионов «лайков».

Как передает Forbes, первую строчку в рейтинге занял клип на песню Despacito исполнителей Luis Fonsi и Daddy Yanke — с момента выхода (январь 2017 года) он набрал более 6,5 млрд просмотров.

На втором месте в списке расположился ролик Эда Ширана на песню Shape Of You, набравший аж 4,5 млрд просмотров.

На третьей позиции с 4,3 млрд просмотров оказался дуэт Уиза Халифы и Чарли Пута с клипом на песню See You Again.

Четвертое и пятое место в списке заняли Марк Ронсон и Бруно Марс с песней Uptown Funk (3,7 млрд просмотров) и клип Gangnam Style южнокорейского исполнителя PSY (3,4 млрд).

Как писала «Фраза», названа десятка самых популярных музыкальных видео уходящего года в Великобритании.

Также был назван самый-самый музыкальный клип всех времен и народов.

Тэги: музыкант, общество, рейтинг, мир, YouTube, музыка, видео, культура, клип, популярность, песни

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