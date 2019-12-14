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На Волыни депутат залез в дом соседей и изнасиловал девочку-подростка

На Волыни депутат залез в дом соседей и изнасиловал девочку-подростка

В Волынской области произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там депутат одного из местных советов изнасиловал 15-летнюю девочку.

Как передает пресс-служба областной прокуратуры, горе-депутат проник в чужое домовладение в тот момент, когда девочка находилась там одна.

Сообщается, что злоумышленник применил к ребенку физическую силу, после чего совершил «развратные действия сексуального характера».

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. В отношении «народного избранника» возбуждено уголовное производство. За содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как писала «Фраза», в Славянске подросток изнасиловал в машине свою несовершеннолетнюю знакомую.

Ранее на Харьковщине изнасиловали девочку-подростка.

Тэги: изнасилование, общество, регионы, девочка, криминал, школьница, Волынская область, депутат, соседи, новости Украины

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