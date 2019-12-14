17 место в рейтинге Топ-100 самых влиятельных украинцев занял глава УПЦ Онуфрий. Глава ПЦУ на 44 позиции

ИНтернет-газета «Вести» составила рестинг Топ-100 самых влиятельных людей и явлений в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», Блаженнейший митрополит УПЦ Онуфрий занял в рейтинге 17 место, лидер ПЦУ Епифаний оказался на 44 месте, а глава УПЦ КП Филарет на 46.

Первая десятка самых влиятельных людей Украины выглядит следующим образом:

1. Владимир Зеленский.

2. Джордж Сорос.

3. Виктор Пинчук.

4. Андрей Богдан.

5. Игорь Коломойский.

6. Арсен Аваков.

7. Ринат Ахметов.

8. Виктор Медведчук.

9. Петр Порошенко.

10. Юлия Тимошенко.

В рейтинге «Топ-100» немало изюминок. Есть несколько позиций, которые не были персонифицированы, но определяли жизнь страны в 2019 году. Речь, к примеру, о медийном персонаже — пранкере по имени Джокер, который спутал карты украинским политикам (№ 11 в рейтинге).