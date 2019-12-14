17 место в рейтинге Топ-100 самых влиятельных украинцев занял глава УПЦ Онуфрий. Глава ПЦУ на 44 позиции

ИНтернет-газета «Вести» составила рестинг Топ-100 самых влиятельных людей и явлений в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», Блаженнейший митрополит УПЦ Онуфрий занял в рейтинге 17 место, лидер ПЦУ Епифаний оказался на 44 месте, а глава УПЦ КП Филарет на 46.
Первая десятка самых влиятельных людей Украины выглядит следующим образом:
1. Владимир Зеленский.
2. Джордж Сорос.
3. Виктор Пинчук.
4. Андрей Богдан.
5. Игорь Коломойский.
6. Арсен Аваков.
7. Ринат Ахметов.
8. Виктор Медведчук.
9. Петр Порошенко.
10. Юлия Тимошенко.
В рейтинге «Топ-100» немало изюминок. Есть несколько позиций, которые не были персонифицированы, но определяли жизнь страны в 2019 году. Речь, к примеру, о медийном персонаже — пранкере по имени Джокер, который спутал карты украинским политикам (№ 11 в рейтинге).