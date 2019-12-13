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Поддержать предполагаемого убийцу Шеремета приехал лидер группы «Тартак»

Поддержать предполагаемого убийцу Шеремета приехал лидер группы «Тартак»

Поддержать в суде предполагаемого убийцу Павла Шеремета Андрея Антоненко сегодня пришел украинский музыкант Сашко Положинский, лидер группы «Тартак». Как выяснили журналисты «Фразы», телеграм Вестей напоминает, что в 2015 году Антоненко вместе с Положинским записали совместную песню и сняли клип.

Ранее сообщалось, что поддержать предполагаемого убийцу Павла Шеремета приехал глава ультранационалистов из «С14».

Как писала «Фраза», 20 июля 2016 года в результате взрыва в центре Киева погиб известный тележурналист Павел Шеремет. По данным МВД, его машина была взорвана самодельным взрывным устройством, возможно — дистанционным.

Долгое время преступление считалось нераскрытым, пока в декабре 2019 года полиция не озвучила имена пяти подозреваемых в громком убийстве.

Тэги: политика, Павел Шеремет, новости Украины, Андрей Антоненко

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