На Харьковщине в школе прогремел взрыв – серьезно пострадал ученик 3-го гласса

В четверг, 12 декабря, в Краснокутском районе Харьковской области произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там в школе села Марефа от взрыва петарды серьезно пострадал 9-летний ребенок.

Как передает пресс-служба областной полиции, подоспевшие в село правоохранители установили, что пострадавший мальчик играл с петардой еще до начала занятий, когда в классе не было учителя и других учеников. В какой-то момент он поджег петарду и она взорвалась у него в руке.

Сообщается, что третьеклассника отвезли в районную больницу, где хирургам пришлось удалить ему палец.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 137 УК Украины («ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей»).

Как писала «Фраза», на Черниговщине из-за выстрела гранатомета в школе погибла завхоз.

Ранее сообщалось, что во дворе лисичанской школы прогремел взрыв.