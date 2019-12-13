В «Нафтогазе» рапортуют о громком успехе в переговорах с РФ по транзиту газа

В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили о громком успехе в венских переговорах с россиянами по транзиту российского газа. Как выяснили журналисты «Фразы», «непримиримым» сторонам удалось достичь предварительной договоренности.
Как передает «РБК», приятной новостью с журналистами поделился исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
По его словам, Украина и Россия продолжают обсуждения «газовой проблемы» на разных уровнях.
«Мы продолжаем обсуждать конкретику... Есть предварительные договоренности, и мы продолжаем их обсуждать», — отметил он.
В свою очередь, в РФ подтвердили прогресс в переговорах России и Украины по транзиту.
По словам депутата Госдумы Игоря Ананских, причиной «подвижек» в переговорах стало то, что «украинская сторона перестала политизировать вопрос и перешла к обсуждению в формате рыночных отношений».
Как писала «Фраза», Украина договорилась с Россией о транзите нефти на ближайшие 10 лет.
Ранее «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.