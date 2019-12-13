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Герус добился своего: импорт российской электроэнергии восстановлен, — СМИ

Герус добился своего: импорт российской электроэнергии восстановлен, — СМИ

Компании-трейдеры, начиная с 11 декабря, после почти недельного перерыва возобновили импорт электроэнергии из Российской Федерации. Как сообщают источники на рынке, в течение 11-13 декабря поставки выросли с 480 тыс кВт-ч (11 декабря) до 1,268 млн кВт-ч (13 декабря), сообщает «Обозреватель».

Импорт электроэнергии из Беларуси восстановился начиная с 7 декабря и за последнюю неделю (7-13 декабря) для осуществлялся в объеме 2,6-5,3 млн кВт-ч в сутки.

За первые тринадцать дней декабря из России было импортировано 10,7 млн кВт-ч, а из Беларуси — 27,3 кВт-час.

Как сообщал ExPro, импортные поставки электроэнергии из России приостановились 5 декабря, а из Беларуси — 2 декабря.

18 сентября 2019 года Верховная Рада приняла поправку депутата от «Слуги народа» Андрея Геруса, которой был разрешен импорт электроэнергии из России и Беларуси в ОЭС Украины на условиях двусторонних контрактов. Импорт э/э из РФ на рынок «на сутки вперед» был разрешен и до этого, но не осуществлялся. Первые коммерческие поставки электроэнергии из России в ОЭС Украины стартовали в начале октября 2019 года.

4 декабря 2019 года парламент внес изменения в закон «О рынке электроэнергии», которыми был запрещен импорт электроэнергии по двусторонним договорам с РФ, но была оставлена возможность импорта для сбыта электроэнергии на рынке «на сутки вперед». Таким образом, возможность импорта э/э из РФ остается. Этим законом не ограничивалось направление Беларуси, сегодня оно открыто как для заключения двусторонних договоров, так и для продажи на РСВ. По состоянию на 12 декабря данный закон еще не вступил в действие, он передан на подпись президенту.

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