Главные новости за 13 декабря 2019 года

Правоохранители обыскали квартиру Антина Мухарского по делу об убийстве Павла Шеремета. Ночью сотрудники правоохранительных органов провели ряд обысков, связанных с делом об убийстве журналиста Павла Шеремета, в том числе и у волонтеров. Обыски проходили также и в квартире, принадлежащей актеру Антину Мухарскому.

Зеленский оценил скандал со своим сериалом на российском ТВ. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг сериала «Слуга народа», который сперва начали показывать по российскому телеканалу ТНТ, но потом сняли с эфира. Об этом глава украинского государства поведал в эфире шоу «Право на владу».

Лига Европы: на кого может попасть «Шахтер»? Уже в понедельник донецкий «Шахтер» узнает своего соперника по 1/16 финала Лиги Европы. «Горняки», вылетев из Лиги чемпионов, оказались в числе «не сеяных» команд.

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