Правоохранители обыскали квартиру Антина Мухарского по делу об убийстве Павла Шеремета

Сегодня, 13 декабря, ночью сотрудники правоохранительных органов провели ряд обысков, связанных с делом об убийстве журналиста Павла Шеремета, в том числе и у волонтеров. Как выяснили журналисты «Фразы», обыски проходили также и в квартире, принадлежащей актеру Антину Мухарскому.

На своей странице в Facebook Мухарский отметил, что в квартире на Подоле, в которой живут арендаторы, спецназ выломал двери, а сам обыск продолжался пять часов.

Также силовики провели обыски в квартире у семьи волонтеров Евгения и Натальи Акастеловых.

По информации ТСН, полиция в квартиру Акастеловых на левом берегу Киева пришла поздно ночью. В ходе обыска были изъяты флешки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин.

Отметим, что Евгений Акастелов во время Революции достоинства был заместителем командира Первой сотни, Наталья до сих пор помогает раненым бойцам в госпиталях.

Ранее «Фраза» сообщала, что 12 декабря МВД Украины провело брифинг, на котором были озвучены имена пяти подозреваемых в убийстве известного российско-белорусского тележурналиста Павла Шеремета.

Напомним, 20 июля 2016 года в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет.

По предварительным данным МВД, машина была взорвана самодельным взрывным устройством, возможно — дистанционным.

Прокуратура квалифицировала убийство журналиста Павла Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.

Позднее полиция озвучила первые версии случившегося. В частности, профессиональная деятельность, неприязненные отношения и «российский след».