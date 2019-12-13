Отморозок изнасиловал маленького мальчика в Николаеве

Страшное ЧП произошло в Николаеве накануне, 12 декабря, вечером. Как выяснили журналисты «Фразы», тут 31-летний мужчина изнасиловал шестилетнего мальчика.

Как передает местная полиция, мальчик пришел к отморозку в гости вместе со своими родителями. Хозяин умудрился произвести насильственные действия в отношении ребенка, пока его отец и мать, находившиеся рядом, ничего не подозревали.

Однако мальчик тут же все рассказал родителям, которые вызвали полицию, но насильник успел сбежать. Впрочем, копы нашли его на стройке, где он работал, после чего задержали.

Извращенец может получить десять лет заключения.

Как писала «Фраза», в Киеве извращенец накачал наркотой школьницу и изнасиловал ее.

Ранее в Славянске подросток изнасиловал в машине свою несовершеннолетнюю знакомую.