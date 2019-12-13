Буллинг в киевской школе: учитель «травила» детей, обвиняла их и унижала

В одной из киевских школ правоохранители зафиксировали факт буллинга со стороны учительницы. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Как отметили в ведомстве, в полицию обратились родители учеников общеобразовательной школы, расположенной в Подольском районе, и сообщили о жестоком обращении к детям со стороны учителя, которое отразилось в травле, безосновательных обвинениях и унижении личности школьников.

Работники сектора ювенальной превенции установили, что учитель в течение нескольких дней дважды во время урока кричала и оскорбляла малолетнюю школьницу, из-за чего последняя была вынуждена обратиться в медицинский пункт в связи с ухудшением самочувствия. Более того, факт психологического давления состоялся еще в отношении двух детей.

Удивительно, но дирекция школы подтвердила факт буллинга, о чем были составлены соответствующие протоколы. Согласно полученной характеристике, педагог склонна к агрессивным действиям, использует нецензурные выражения по отношению к коллегам, родителям и детям.

Правоохранители составили два административных протокола и направили их для принятия решения в Подольский суд города Киева.

Ранее «Фраза» сообщала, что в марте нынешнего года в херсонской школе № 27 зафиксирован вопиющий случай: учителя на постоянной основе «травили» учеников, при этом всячески угрожая.