На Ровенщине у мужчины диагностирована редкая для наших широт болезнь

В Ровенской области у 33-летнего мужчины зафиксирована редкая для наших широт болезнь. Как выяснили журналисты «Фразы», у него диагностировали тропическую малярию.

По информации ТСН, недавно он вернулся из Экваториальной Гвинеи, где работал в аэропорту.

В больницу мужчина обратился с высокой температурой, сразу предупредив медиков, что был в Африке. Анализы показали, у больного тяжелая форма тропической малярии и мужчину госпитализировали. Медики говорят, он пришел вовремя, если бы медлил, мог умереть.

Как говорят специалисты лабороторного центра, больной не представляет угрозы для других людей, ведь заразить этим недугом могут только малярийные комары.

Ранее «Фраза» сообщала, что ученые придумали неожиданное средство от малярийных комаров.