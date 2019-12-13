Лига Европы: на кого может попасть «Шахтер»?

В понедельник, 16 декабря, донецкий «Шахтер» узнает своего соперника по 1/16 финала Лиги Европы. Как выяснили журналисты «Фразы», «горняки», вылетев из Лиги чемпионов, оказались в числе «не сеяных» команд.

В число «сеяных» попали «Севилья», «Мальме», «Базель», ЛАСК, «Селтик», «Арсенал», «Порту», «Эспаньол», «Гент», «Истанбул», «Брага», МЮ, «Аякс», «Ред Булл Зальцбург», «Интер» и «Бенфика». Именно эти клубы могут стать соперниками «Шахтера».

К «не сеяным» кроме «горняков» также отнесли АПОЭЛ, «Копенгаген», «Хетафе», «Спортинг», «Клуж», «Айтрахт», «Рейнджерс», «Лудогорец», «Вольфсбург», «Рома», «Вулверхэмптон», АЗ, «Байер», «Олимпиакос», «Брюгге».

Уже известно, что первый матч «Шахтер» сыграет дома 20 февраля, а ответный гостевой – 27 февраля.

Оптимальные варианты жеребьевки: ЛАСК, «Мальме», «Базель».

Худшие варианты жеребьевки: МЮ, «Интер», «Аякс».

Как писала «Фраза», названы десять причин вылета «Шахтера» из Лиги чемпионов.

Сообщалось, что «Динамо» с позором вылетает из Лиги Европы, сыграв дома вничью с «сельским клубом».