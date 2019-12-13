Илон Маск хочет отправить в космос наркотики

Основатель компании Space X Илон Маск хочет отправить в космос коноплю. Как выяснили журналисты «Фразы», сделать это он собирается уже весной следующего года.

Как пишет таблоид The Sun, его корабль Space X Dragon отправится на МКС с образцами конопли.

По данным источников издания, ее будут применять «в научных целях», чтобы проверить «теорию о мутации земной флоры в космосе».

Планируется, что конопля пробудет в космосе месяц и вернется домой на Землю.

Как писала «Фраза», Илона Маска начали судить по делу «о педофилии».

Ранее Илон Маск устроил ДТП на своем пикапе Cybertruck.