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«Динамо» с позором вылетает из Лиги Европы, сыграв дома вничью с «сельским клубом»

«Динамо» с позором вылетает из Лиги Европы, сыграв дома вничью с «сельским клубом»

Сегодня, 12 декабря, были сыграны заключительные поединки группового этапа розыгрыша Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», киевское «Динамо» на своем поле принимало швейцарский «Лугано».

Киевлянам для выхода в весеннюю часть турнира, нужно было во что бы то ни стало побеждать и желательно минимум в два мяча, чтобы не зависеть от игры «Копенгагена» с «Мальме». И начало встречи обозначило явное преимущество хозяев поля. Они больше держали мяч, больше атаковали, чаще били. Но до по-настоящему опасного момента дело дошло лишь раз, когда Беседин из убойнейшей позиции пробил выше перекладины.

Зато швейцарцы первый же свой шанс, который создали на последней минуте тайма, реализовали сполна: банальный навес с правого фланга головой замкнул Араторе.

Вторую половину встречи снова активнее начали хозяева поля, создали немало хороших моментов для того, чтобы забить гол, но мяч упорно не шел в ворота. Отличный момент соорудили на троих Мыколенко, Буяльский и Беседин, но гостей спасла штанга. И лишь в компенсированное арбитром время Цыганков сумел один гол отквитать. Но это ничего не поменяло — бездарная ничья 1:1 и «Динамо» прощается с Лигой Европы

Отметим, что известный футбольный комментатор Алексей Андронов перед игрой назвал «Лугано» сельским клубом. «Лугано» — настоящий сельский клуб в плане участия в Лиге Европы», — говорил, в частности, Андронов.

В параллельном поединке шведский «Мальме» на выезде обыграл со счетом 1:0 датский «Копенгаген».

Итоговая турнирная таблица:

1. «Мальме» — 6 игр / 11 очков;

2. «Копенгаген» — 6 / 9;

3. «Динамо» — 6 / 7;

4. «Лугано» — 6 / 3.

Ранее «Фраза» сообщала, что накануне донецкий «Шахтер», уступив дома «Аталанте» со счетом 0:3, вылетел из Лиги чемпионов и отправился в Лигу Европы.

Тэги: ФК Динамо (Киев), футбол, Лига Европы, спорт

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