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Зеленский внезапно дал полноценное интервью российскому телеканалу

Зеленский внезапно дал полноценное интервью российскому телеканалу

Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно одарил представителей государственного российского СМИ полноценным интервью. Как выяснили журналисты «Фразы», поистине историческое событие произошло в Париже во время проведения «нормандского саммита».

Как передает Regnum, в «счастливчиках» оказались журналисты телеканала «Россия», которым удалось взять первое интервью у украинского лидера, ранее избегавшего общения с российской прессой.

Сообщается, что полную версию интервью телеканал «Россия» обещает показать в воскресенье, 15 декабря, в программе «Москва. Кремль. Путин».

Как писала «Фраза», в России убрали из эфира сериал с Зеленским из-за пикантной шутки о Путине.

Тэги: общество, СМИ, Россия, интервью, политика, телеканал, Париж, нормандская четверка, Владимир Зеленский, новости Украины

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