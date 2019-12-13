Зеленский внезапно дал полноценное интервью российскому телеканалу

Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно одарил представителей государственного российского СМИ полноценным интервью. Как выяснили журналисты «Фразы», поистине историческое событие произошло в Париже во время проведения «нормандского саммита».

Как передает Regnum, в «счастливчиках» оказались журналисты телеканала «Россия», которым удалось взять первое интервью у украинского лидера, ранее избегавшего общения с российской прессой.

Сообщается, что полную версию интервью телеканал «Россия» обещает показать в воскресенье, 15 декабря, в программе «Москва. Кремль. Путин».

Как писала «Фраза», в России убрали из эфира сериал с Зеленским из-за пикантной шутки о Путине.