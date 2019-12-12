Подросток жестоко убил полицейского из-за онлайн-игры

В тайском городе Сураттхани произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там 17-летний подросто лишил жизни отца-полицейского из-за компьютерной игры.

Как пишет The Sun, конфликт между 51-летним Ануватом и его сыном возник после того, как родитель попросил своего отпрыска оторваться от онлайн-игры и заняться чем-то полезным.

Сообщается, что подобная просьба привела парня в бешенство — он пырнул отца в спину ножом, после чего сел на мотоцикл и скрылся.

Подоспевшие медики отвезли раненого мужчину в больницу, однако там он скончался, не приходя в сознание.

В свою очередь, правоохранители нашли и задержали горе-геймера в одном из игровых клубов, где он с друзями продолжил играть в онлайн-игрушку.

По словам родственников, подросток не отрывался от компьютера сутки напролет. Из-за игр он забросил учебу, за что его выгнали из школы.

Как писала «Фраза», 17-летний канадец просадил в игре FIFA почти $9 тыс. не своих денег.

Ранее китайский игроман послал врачей куда подальше после того, как упал в обморок от двух недель беспрерывной игры.