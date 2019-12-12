Поддержать предполагаемого убийцу Павла Шеремета приехал глава ультранационалистов из «С14»

Лидер националистической организации «С14» Евгений Карась приехал под дом подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко, где сегодня проходили обыски. Как выяснили журналисты «Фразы», Карась заявил, что Антоненко инкриминируют «ультранационалистические идеи, культивирование величия арийской расы» и убийство.

Телеграм канал Вестей сообщает, что Антоненко уже вручили подозрение. Печерский суд будет выбирать меру пресечения. Карась сказал, что обыски проходят у еще нескольких подозреваемых.

Ранее Андрей Антоненко выложил у себя в Facebook испуганный пост:

Как ранее сообщалось, в четверг, 12 декабря, МВД Украины провело брифинг, на котором были озвучены имена пяти подозреваемых в убийстве известного российско-белорусского тележурналиста Павла Шеремета. В группу подозреваемых входят: Яна Дугарь (сержант ВСУ, ранее служившая в АТО), Юлия Кузьменко (псевдоним «Лиса», военный медик и детский хирург), Андрей Антоненко (музыкант рок-группы Riffmaster), Инна Грищенко («Пума», волонтер АТО), Владислав Грищенко («Буча», имеет 6 судимостей, имеет боевой опыт в зоне АТО).