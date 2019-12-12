Убийство Павла Шеремета: названы имена пяти подозреваемых

В четверг, 12 декабря, МВД Украины провело брифинг, на котором были озвучены имена пяти подозреваемых в убийстве известного российско-белорусского тележурналиста Павла Шеремета. Как выяснили журналисты «Фразы», в громкой «мокрухе» оказались замешаны бывший зек, волонтер, участник АТО и даже детский врач.

Как передает «Страна», имена лиц, причастных к совершению громкого преступления озвучил заместитель главы Национальной полиции — начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

По его словам, в группу подозреваемых входят двое мужчин и трое женщин, а именно:

Яна Дугарь, ранее служившая в АТО. Предполагается, что именно она попала в объектив камер за несколько дней до дня убийства, когда проводила разведку рядом с местом проведения преступления.

Юлия Кузьменко — детский хирург в «Охматдете».

Андрей Антоненко — проживает вблизи места взрыва взрыва и хорошо ориентируется во дворах окружающих домов.

Инна Грищенко («Пума») — волонтер АТО.

Владислав Грищенко («Буча») — имеет 6 судимостей, имеет боевой опыт в зоне АТО.

Как писала «Фраза», 20 июля 2016 года в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет.

По предварительным данным МВД, машина была взорвана самодельным взрывным устройством, возможно — дистанционным.

Прокуратура квалифицировала убийство журналиста Павла Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.

Позднее полиция озвучила первые версии случившегося. В частности, профессиональная деятельность, неприязненные отношения и «российский след».