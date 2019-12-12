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2 миллиона за 2 часа: в Киеве поставили «рекорд» по сбору благотворительных средств

2 миллиона за 2 часа: в Киеве поставили «рекорд» по сбору благотворительных средств

В Киеве на благотворительном аукционе собрали более 2 миллионов гривен всего за 2 часа. Как выяснили журналисты «Фразы», все собранные средства будут направлены на закупку теплой одежды для воспитанников детских домов с разных регионов страны.

11 декабря, при поддержке пиар-агентства Icreation Agency и фонда «Благомай», состоялся второй ежегодный благотворительный вечер iCharity. Ведущим вечера стал известный шоумен Андрей Джеджула, на сцене выступили команда Лиги Смеха «Николь Кидман» и певица Анастасия Кожевникова.

Во время вечера организаторы провели аукцион, с которого удалось выручить 2 125 000. Всего за 2 часа они превысили результаты прошлогоднего вечера практически в 5 раз, установив для себя новый рекорд. Среди проданных лотов — встречи с украинскими политиками и медийными персонами, совместные тренировки с известными спортсменами, картины, ювелирные изделия и др. Самым дорогим лотом стал обед с народным депутатом Дарьей Володиной, который купили за 650 000 грн.

Все средства агентство iCreation Agency передало в фонд «Благомай», который закупит более тысячи комплектов теплой зимней одежды (курточка и ботинки) для своих подопечных из 83-х детских домов Украины.

«Спасибо большое организаторам за приглашение на этот праздник добра. Сегодня и мне удалось сделать свой маленький вклад в большое дело. За вырученные деньги от продажи моего лота, ребята смогут приобрести более 300 комплектов теплой одежды для деток. Хочется поскорее увидеть малышей в новых красивых курточках и ботинках, и знать, что эта зима будет действительно тёплой для них» — поделилась народный депутат Украины Дарья Володина.

В конце вечера организаторы объявили о подготовке к следующему благотворительному вечеру iCharity, который состоится совсем скоро.


Тэги: Киев

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