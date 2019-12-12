Главные новости за 12 декабря 2019 года

Спасатели назвали окончательное число жертв пожара в одесском колледже. Спасатели нашли тела последних пропавших без вести при пожаре в одесском колледже экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса, который произошел еще 4 декабря. Всего тут погибли шестнадцать человек. В ГСЧС говорят, что из-под завалов достали уже все тела.

В России убрали из эфира сериал с Зеленским из-за пикантной шутки о Путине. В России убрали из эфира сериал «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Произошло это после пикантной шутки о Владимире Путине. Эпизод с часами Hublot, которые якобы носит российский президент, не понравился боссам телеканала ТНТ, которые быстро удалили сериал из сетки после первого же дня трансляции.

В ООН назвали точное число жертв войны на Донбассе среди мирного населения. В ООН назвали точное число жертв среди мирного населения Донбасса. Страшные цифры озвучила глава миссии по правам человека в Украине Матильда Богнер. По ее словам, с начала боевых действий на Донбассе погибли 3344 мирных жителей. Кроме этого, по ее словам, «более семи тысяч человек получили ранения».

Депутаты продлили закон об особом статусе Донбасса. Народные депутаты Украины проголосовали за то, чтобы еще на год продлить действие закона про так называемый «особый статус Донбасса». За такое решение проголосовали 320 парламентариев. Авторы законодательной инициативы — депутаты от «Слуги народа» Давид Арахамия и Александр Корниенко предложили, чтобы принятый в 2014 году закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» действовал не до конца 2019-го, а до конца 2020 года.

В Румынии задержали Рефата Чубарова. Сегодня, 12 декабря, утром, в аэропорту Бухареста румынские пограничники забрали паспорт главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и три с половиной часа удерживали его без объяснений в транзитной зоне. Об этом в Facebook написал сам Чубаров. Он ехал в Бухарест на встречу с Государственным секретарем Министерства иностранных дел и экспертами German Marshall Fund of the United States для обсуждения ситуации с временно оккупированном Российской Федерацией Крымом и милитаризацией полуострова и Черного моря.

Во Львове добровольцы сорвали сессию горсовета, выбив дверь и повредив имущество. Сегодня, 12 декабря, во Львове в помещении Шевченковской райгосадминистрации, где проходила сессия горсовета, произошло ЧП. Там представители общественных организаций и добровольцы выбили двери и сорвали заседание. «Начало сессии во Львовском городском совете. Добровольцы пришли к мэру задать вопрос о том, что в СМИ, принадлежащих семье мэра Садового А.И., назвали их «Галицкими титушки», — сказал депутат Игорь Зинкевич.

Неизвестные испортили другу Зеленского крутой спорткар. Неизвестные испортили дорогой спорткар фитнес тренеру, блогеру и другу президента Украины Владимира Зеленского Валерию Бабичу. По его мнению, так недоброжелатели ему мстят за его дружбу с президентом. Автомобиль Бабича Dodge Charger SRT-8, раскрашенный в цвета команды Зеленского, злоумышленники облили красной краской и, зачеркнув слово «Зе», написали оскорбление.

Похороны экс-мэра Москвы Юрия Лужкова породили большую загадку. В Москве похоронили бывшего мэра российской столицы Юрия Лужкова, который скончался в одной из больниц Мюнхена в возрасте 83 лет. Бывшего градоначальника хоронили в закрытом гробу, что породило немало слухов в социальных сетях. Отпевали Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя, а вел обряд патриарх Кирилл.