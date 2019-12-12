За полмесяца ОРВИ заболели десятки тысяч украинцев

В декабре нынешнего года по сравнению с предыдущим месяцем количество украинцев, заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями, увеличилось более чем на 20 тысяч человек. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Так, за прошедшую неделю, по состоянию на 8 декабря в Украине ОРВИ заболели 173 тыс. человек, из них 69,3% — дети.

Всего показатель заболеваемости составил 453,4 на 100 тыс. населения, что на 4,9% меньше эпидемического порога по Украине.

Также отмечается, что за прошлую неделю против гриппа были вакцинированы 14 тыс. 590 человек, а с начала октября прививки сделали 208 тыс. 551 человек.

Ранее «Фраза» сообщала, что грипп продолжает атаковать Киев: появилась свежая статистика.