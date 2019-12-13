СМИ поведали подробности лечения актрисы Анастасии Заворотнюк

Стало известно, как лечат актрису Анастасию Заворотнюк. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом, ссылаясь на свои источники в окружении артистки, сообщил портал Mash.

Отмечается, что ее «лечат массажами из-за угрозы тромбоза».

Сообщается, что Анастасия Заворотнюк «проходит реабилитацию в одной из московских клиник».

При этом, как говорят источники, «правая сторона тела актрисы остается парализованной, врачи назначили новый курс лечения, чтобы мышцы не атрофировались и не образовались тромбы».

В то же время, общее ее состояние назвали стабильным.

Как писала «Фраза», друзья рассказали о состоянии Заворотнюк.

Ранее СМИ прознали о новой проблеме, которая встала перед семьей Заворотнюк.