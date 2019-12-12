В ООН назвали точное число жертв войны на Донбассе среди мирного населения

В ООН назвали точное число жертв среди мирного населения Донбасса. Как выяснили журналисты «Фразы», страшные цифры озвучила глава миссии по правам человека в Украине Матильда Богнер.

По ее словам, с начала боевых действий на Донбассе погибли 3344 мирных жителей.

Кроме этого, по ее словам, «более семи тысяч человек получили ранения».

По данным ООН, погибшие и раненные среди мирного населения есть «по обе стороны линии столкновения».

Только в этом году, по данным на 15 ноября, погибли 26 гражданских, еще 136 мирных жителей Донбасса получили ранения.

Как писала «Фраза», стало известно, в каком областном центре украинцы чувствуют себя в наибольшей опасности.

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