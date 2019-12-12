Депутаты продлили закон об особом статусе Донбасса

Народные депутаты Украины проголосовали за то, чтобы еще на год продлить действие закона про так называемый «особый статус Донбасса». Как выяснили журналисты «Фразы», за такое решение проголосовали 320 парламентариев.

Авторы законодательной инициативы — депутаты от «Слуги народа» Давид Арахамия и Александр Корниенко предложили, чтобы принятый в 2014 году закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» действовал не до конца 2019-го, а до конца 2020 года, сообщают «Факты».

Это единственная правка, предусмотренная к тексту базового закона.

Ранее «Фраза» сообщала, что в минувшем году депутаты также на год продлевали этот закон.