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Эксперты назвали фаворитов Лиги чемпионов

Эксперты назвали фаворитов Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов определились все участники плей-офф. Как выяснили журналисты «Фразы», в понедельник, 16 декабря, пройдет жеребьевка 1/8 финала турнира.

Впрочем, уже сейчас эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill определили явных фаворитов и аутсайдеров.

Так, наибольшие шансы на победу в Лиге чемпионов имеют английские «Манчестер Сити» (3,75 к 1) и «Ливерпуль» (5,5 к 1). А вот «Барселона» в рейтинге букмекеров лишь третья (7 к 1). К теневым фаворитам также можно отнести французский ПСЖ (8 к 1).

В аутсайдеры же записали выбившую донецкий «Шахтер» итальянскую «Аталанту» и французский «Лион» (67 к 1).

Ранее эксперт «Фразы» назвал десять причин вылета «Шахтера» из Лиги чемпионов.

Тэги: футбол, Лига чемпионов, прогноз, спорт

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