На Одесщине массово закрывают школы из-за пожара в колледже

В Овидиопольском районе Одесской области закроют сразу 4 школы. Как выяснили журналисты «Фразы», связано это с нарушениями противопожарной безопасности.

В частности, с 16 декабря закроют и прекратят учебный процесс в Марьяновской и Калаглийской средних образовательных школах, Великодолинской гимназии и Великодолинской школе, сообщат УНИАН.

Проверки в школах (которые и выявили проблемы) начались после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который произошел 4 декабря и унес жизни 16 человек.

Для того, чтобы привести одну школу к нормам противопожарной безопасности, необходимо 2-3 млн грн. Однако, как говорят в Овидиопольской райадминистрации, таких денег в бюджете района нет, а самостоятельно решить проблему невозможно.

Как писала «Фраза», 4 декабря 2019 года на третьем этаже учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул пожар. За небольшой промежуток времени огонь охватил площадь в 2 тыс. кв. м. В этом же здании находятся институт морской биологии и одесский филиал института археологии НАН Украины.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать сломанный удлинитель. При этом, по свидетельствам учащихся, в здании не работала пожарная сигнализация, поэтому многие ученики не знали, что оно горит.

Позднее в Сети появилось видео начала пожара, снятое одним из студентов.

Также стало известно, что огнетушители из сгоревшего одесского колледжа были найдены под кроватью у коменданта.

11 декабря суд избрал меру пресечения директору сгоревшего одесского колледжа.