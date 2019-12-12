В Румынии задержали Рефата Чубарова

Сегодня, 12 декабря, утром, в аэропорту Бухареста румынские пограничники забрали паспорт главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и три с половиной часа удерживали его без объяснений в транзитной зоне. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook написал сам Чубаров.

Он ехал в Бухарест на встречу с Государственным секретарем Министерства иностранных дел и экспертами German Marshall Fund of the United States для обсуждения ситуации с временно оккупированном Российской Федерацией Крымом и милитаризацией полуострова и Черного моря.

Как сообщала «Фраза», в августе 2015 года Чубаров возглавил Всемирный конгресс крымскотатарского народа.