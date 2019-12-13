Астроном назвал вероятность того, что наша Земля погибнет от столкновения с астероидом

Стало известно, может ли наша Земля погибнуть от столкновения с астероидом. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил российский астроном.

Как цитируют местные СМИ начальника информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИМаш Игоря Бакараса, подобные фатальные для нашей планеты столкновения возможны раз в сто миллионов лет.

Специалист добавил, что именно такой метеорит привел к гибели динозавров шестьдесят пять миллионов лет назад. Тогда, по его словам, десятикилометровый астероид оставил после себя трехсоткилометровый кратер Чиксулуб на дне моря у берегов южной Мексики.

Впрочем, говорит астроном, «падение астероида диаметром один километр также способно вызвать глобальную катастрофу». По его словам, «радиус кратера на месте удара составит около двадцати километров». Такие столкновения возможны раз в миллион лет.

В то же время, говорит ученый, «астероиды диаметром сто метров способны произвести региональные разрушения на суше, а радиус кратера составит около двух километров». Такие метеориты могут вызвать цунами в случае падения в океан. Такие столкновения случаются раз в три тысячи лет.

Также астроном признал, что «диаметры большинства небесных тел и параметры их орбит известны не очень точно».

Он пояснил: «Эти величины уточняются при каждом пролете наблюдаемых объектов около Земли. Поэтому часто бывает, что астероид, который изначально считался опасным, впоследствии переходит в категорию безопасных».

В этом году ученым было известно о восемнадцати тысячах опасных космических объектов в Солнечной системе, из которых 99% составляют астероиды.

Как писала «Фраза», ученые умудрились отыскать новую планету в Солнечной системе.

Ранее в NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом.