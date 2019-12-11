ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации

Народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский внес в ВРУ законопроект о признании утратившим силу закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Как выяснили журналисты «Фразы», законопроект внесен в связи с недавним решением Венецианской комиссии.

«Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка действующий закон не имеет. Что закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка», — написал Бужанский в своем телеграмм.

Ранее Венецианская Комиссия признала Закона о государственном языке не выдерживающим баланса между защитой украинского языка и обеспечением прав языков меньшинств. Поэтому комиссия рекомендовала Украине внести изменения в закон, чтобы его положения не противоречили международным обязательствам страны.

Как ранее сообщалось, весной 2019 года ВРУ приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и его подписал Петр Порошенко. Согласно закону, государственным украинским языком должны пользоваться в чиновничьих кабинетах, в сфере услуг, образования, СМИ. Прописаны также наказания за нарушение закона.