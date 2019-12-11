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«Шахтер» дома проиграл «Аталанте» и вылетел из Лиги чемпионов

«Шахтер» дома проиграл «Аталанте» и вылетел из Лиги чемпионов

Сегодня, 11 декабря, были сыграны заключительные поединки группового этапа Лиги чемпионов. Как передает корреспондент «Фразы», донецкий «Шахтер» в Харькове принимал итальянскую «Аталанту».

Обеим командам нужно было побеждать для того, чтобы пробиться в весеннюю стадию ЛЧ. Впрочем, «горнякам» при определенных раскладах в параллельной игре группы С хватало и ничьей.

Активнее начали гости и уже на пятой минуте имели неплохой шанс для взятия ворот, но они не сумели сполна воспользоваться ошибкой Исмаили. Постепенно хозяева поля перехватили инициативу и на 15-й минуте даже забили гол (отличился Коваленко), но арбитр вполне закономерно зафиксировал офсайд.

Еще через несколько минут Тете отлично ворвался в штрафную по правому флангу, отпасовал на Тайсона, но у капитана «Шахтера» удар не получился. А ближе к концу первой половины встречи отличный момент был у Мораеса, но с его ударом блестяще справился голкипер «Аталанты».

Второй тайм начался с непонятного решения арбитра встречи, который обязан был показывать желтую карточку Муриэлю, которая стала бы для него второй. Может быть, это и стало ключевым моментом в матче.

А на 68-й минуте встречи гости воспользовались едва ли не первым своим по-настоящему опасным моментом. Муриэль сделал пас на ход Гомесу, тот прострелил в штрафную, и сыгравший на опережение Кастань отправил круглого в сетку ворот Пятова.

Через десять минут «горняки» остались в меньшинстве — досрочно отдыхать пошел Додо за отмашку и спустя всего три минуты итальянцы счет удвоили. Руслан Малиновский отлично подал со штрафного, и Пашаличу оставалось лишь вставить ногу.

На последних минутах встречи футболисты «Шахтера» создали несколько моментов для того, чтобы хотя бы один гол отквитать, но в итоге получили третий гол в свои ворота — после дикой ошибки Степаненко Рубин Госенс, опередив Пятова установил окончательный счет на табло — 3:0 победа «Аталанты».

В параллельном поединке английский «Манчестер Сити» на выезде разгромил загребское «Динамо» со счетом 4:1.

Таким образом, в весеннюю часть Лиги чемпионов из группы С выходят «Манчестер Сити» и «Аталанта». «Шахтер» продолжит борьбу в Лиге Европы, а «Динамо» (Загреб) вылетает из еврокубков.

Итоговая турнирная таблица:

1. «Манчестер Сити» — 6 очков / 14 очков;

2. «Аталанта» — 6 / 7;

3. «Шахтер» — 6 / 6;

4. «Динамо» (Загреб) — 6 / 5.

Тэги: ФК Шахтер, футбол, общество, Харьков, Лига чемпионов, спорт

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