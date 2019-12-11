В деле об убийстве 11-летней Даши Лукьяненко возник неожиданный поворот

Обвиняемый в зверском убийстве 11-летней Даши Лукьяненко — Николай Тарасов — сделал громкое заявление во время заседания в Раздельнянском районном суде Одесской области. Как выяснили журналисты «Фразы», «молодой негодяй» решил уйти в «полную несознанку».

Как сообщается на странице сообщества «ДТП Украины» в Facebook, Тарасов, который ранее признался в совершении чудовищного преступления, заявил о своей невиновности в присутствии 50 жителей Ивановки, приехавших на слушания.

По его словам, признаться в убийстве девочки он был вынужден из-за физического давления, которое на него оказывали правоохранители.

«Они (правоохранители — ред.) меня били. Меня заставили взять на себя вину. У меня дома множество раз проводили обыск и ничего не нашли. По их мнению, я перепрятал тело, но я этого не делал», — заверил судей и присутствующих Тарасов.

Как писала «Фраза», в Ивановском районе Одесской области сотни людей искали 11-летнюю Дарью Лукьяненко. 13 июня девочка пошла на занятия танцевального кружка в Ивановке, после чего бесследно исчезла.

Позднее в полиции озвучили жуткие подробности убийства Даши Лукьяненко.