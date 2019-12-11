Суд избрал меру пресечения директору сгоревшего одесского колледжа

В Одессе Киевский районный суд принял решение относительно директора сгоревшего колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса Любови Кочерги. Как выяснили журналисты «Фразы», она была помещена под круглосуточный домашний арест, и будет носить электронный браслет.

Кроме этого, суд отстранил Любовь Кочергу от должности директора колледжа на два месяца, сообщает «Думская».

Адвокат подозреваемой просила судью не отправлять директора колледжа под домашний арест, поскольку она вдова и проживает сама. Также адвокат пояснила, почему ее клиентка не сможет скрыться от правосудия за границей.

По ее словам, у подзащитной сгорел паспорт и другие документы. Также Любовь Кочерга не намерена влиять на свидетелей, так как ее саму во время пожара вытащили из окна третьего этажа.

Правоохранители инкриминируют директору колледжа статью 367 часть 2 — служебную халатность, повлекшую тяжелые последствия.

Пока судья находился в совещательной комнате подозреваемой стало плохо и в зал суда вызвали скорую помощь. Медики осмотрели Любовь Кочергу и пришли к выводу, что она может присутствовать на заседании.

Как писала «Фраза», 4 декабря 2019 года на третьем этаже учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул пожар. За небольшой промежуток времени огонь охватил площадь в 2 тыс. кв. м. В этом же здании находятся институт морской биологии и одесский филиал института археологии НАН Украины.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать сломанный удлинитель. При этом, по свидетельствам учащихся, в здании не работала пожарная сигнализация, поэтому многие ученики не знали, что оно горит.

Позднее в Сети появилось видео начала пожара, снятое одним из студентов.

Также стало известно, что огнетушители из сгоревшего одесского колледжа были найдены под кроватью у коменданта.