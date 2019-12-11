НБУ готовит украинские банки к курсу 40 грн за доллар?

Национальный банк Украины готовит банковскую систему страны к обвалу курса национальной валюты до 40 гривен за один доллар США. Как выяснили журналисты «Фразы», при этом широкой общественности говорят совсем о другом.

В частности, как сообщается на сайте dubinsky.pro, председатель НБУ Яков Смолий и его заместитель Олег Чурий громко заявляют общественности, что горячий капитал не может негативно повлиять на валютный рынок Украины и дестабилизировать гривну. Чиновники уверяют, что доля нерезидентов, заводящих сейчас доллар в Украину под покупку гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) незначительна, потому и вывод этих средств не ударит по курсу гривны.

При этом от банковского сообщества чиновники напротив требуют готовиться к стихийной девальвации. При проведении стресс-тестирования украинских банков, НБУ закладывает в негативный сценарий обвал курса гривны до уровня 40 грн/$.

Более того, от банков требуют проводить капитализацию своих структур на уровне, позволяющем финучреждениям выдержать девальвацию до значения 40 грн/$. Банки, которые не смогут сформировать соответствующую страховую защиту для такой девальвации, могут остаться без лицензий.

Автор публикации удивляется, что на публике Нацбанк отрицает кризис на валютном рынке и не информирует общественность о своей личной подготовке к возможному обвалу курса гривны.

Ранее «Фраза» сообщала, что время дешевого доллара скоро закончится.