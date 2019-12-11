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Главные новости за 11 декабря 2019 года

Главные новости за 11 декабря 2019 года

Зеленский подписал закон о бюджете на 2020 год. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2020 год, поддержанный Верховной Радой 14 ноября. Сегодня он возвращен с подписью главы государства.

По российскому ТВ запустили странную рекламу сериала с Зеленским. На российском телеканале ТНТ начали крутить рекламу сериала «Слуга народа». Премьера русскоязычной версии намечена на сегодня.

Стало известно, в каком областном центре украинцы чувствуют себя в наибольшей опасности. Группа «Рейтинг» провела социологическое исследование, чтобы выяснить, жители какого областного центра в Украине чувствуют себя в наименьшей безопасности. Таким городом стал Херсон.

Известного американского актера обвинили в массовых сексуальных домогательствах. В США разгорается скандал вокруг известного актера Кьюбы Гудинга-младшего. Его обвиняют в сексуальных домогательствах.

Дом создателя Джеймса Бонда пустили с молотка. На Ямайке продается дом автора серии книг об агенте Джеймсе Бонде. Виллу Яна Флеминга пустят с молотка.

В Джерси-Сити бандиты и копы устроили кровавую перестрелку. В американском Джерси-Сити произошла трагедия. Тут два преступника устроили перестрелку с полицией и спецназом.

Тэги: общество, мир, политика, культура, Владимир Зеленский, новости Украины

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