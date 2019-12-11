Зеленский подписал закон о бюджете на 2020 год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2020 год, поддержанный Верховной Радой 14 ноября. Как выяснили журналисты «Фразы», сегодня, 11 декабря, он возвращен с подписью главы государства.

Одобренный парламентом госбюджет на следующий год предусматривает 1,2 млрд грн на создание Бюро финансовых расследований, на финансирование разработки и реализации государственных инвестиционных проектов предлагается выделить 1,84 млрд грн, в частности в сфере здравоохранения — 772,5 млн грн, транспортной инфраструктуры — 390 млн грн, охраны окружающей среды — 190 млн грн, образования — 180 млн грн, сообщает «Страна».

Кроме этого, Госбюджет-2020 предусматривает 52,76 млн грн на финансирование Агентства по управлению государственным долгом. В целом доходы госбюджета на 2020 год предусмотрены в размере 1,093 трлн грн, в том числе доходы общего фонда — в 974,7 млрд грн. доходы специального фонда — 119 млрд грн. Расходы госбюджета определены в 1,18 трлн грн, в том числе по общему фонду — 1,052 трлн грн. Предельный объем дефицита госбюджета установлен в размере 94,3 млрд грн, или 2,09% ВВП.

Ранее «Фраза» сообщала, что в середине ноября Верховная Рада приняла бюджет на 2020 год.