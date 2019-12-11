«Динамо» решило избавиться от защитника сборной Украины

В ближайшее время брестское «Динамо» расторгнет контракт с украинским защитником Евгением Хачериди. Как передает корреспондент «Фразы», сам футболист не в курсе об этом.

«Не знаю, что это вообще такое. Спросите у руководства клуба», — заявил, в частности, Хачериди.

А пресс-секретарь клуба Ольга Хижинкова отказалась комментировать эту информацию, что лишь подтверждает ее правдивость.

Примечательно, что Хачериди заключил контракт с «Динамо» 23 октября нынешнего года, после чего начал тренироваться с командой. Контракт должен был начать действовать с 1 января 2020 года.

Отметим, что за брестское «Динамо» выступает еще один украинец и бывший киевский «динамовец» 34-летний Артем Милевский. И в этом сезоне он выиграл чемпионский титул со своей командой.

Местные СМИ связывают возможный уход украинского защитника с тем, что свой пост покинет и спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук. Не исключено также, что Евгений уже успел отличиться с негативной стороны, ведь всем известен его тяжелый характер.

Как сообщала «Фраза», в свое время президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявлял, что кроме прически в голове у Хачереди больше ничего нет.